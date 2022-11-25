МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Оглашение приговора главе группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, обвиняемому по делу о хищениях 11 миллиардов рублей, прервали из-за эвакуации, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. Суд вернется к спору "Балтзавода" с финской Wartsila в следующем году

Во время чтения приговора включилась система оповещения — сотрудников и посетителей суда попросили покинуть здание. В ближайшее время все помещения осмотрят кинологи со служебными собаками.

Накануне суд признал Магомедова виновным в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве. Прокурор ранее затребовал для него 24 лет лишения свободы.

Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.