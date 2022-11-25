ЯКУТСК, 25 ноя — ПРАЙМ. Практически все зарубежные IT- корпорации покинули российский рынок, страна достигла цифрового суверенитета, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Шадаев сообщил о лишении аккредитации более десяти тысяч IT-компаний

Глава ведомства отметил, выступая на форуме "Цифровой алмаз", что Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку почти все иностранные компании покинули информационную отрасль страны.

Кроме того, добавил глава Минцифры, из страны уехало значительное число специалистов. Однако, по его словам масштаб отъезда разработчиков в последнее время "не такой глобальный".

Шадаев подчеркнул, что отъезд IT-специалистов из России не нанес непоправимого ущерба отрасли. Министр подчеркнул, что отечественные разработчики все-равно смогут занять ниши ушедших иностранцев.

"Мы обязаны сделать прорыв. По-другому просто не получится. Наша индустрия имеет для этого потенциал", — подытожил глава Минцифры.