МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд привлек к субсидиарной ответственности по долгам рухнувшего в 2016 году банка "БФГ-Кредит", превышающим 40 миллиардов рублей, его совладелицу Тамару Хорошилову, у которой была доля в кредитной организации в 19,5%. Оглашение приговора владельцу "Суммы" прервали из-за эвакуации

Как следует из опубликованной в пятницу резолютивной части определения суда, апелляционный суд по жалобе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) отменил определение арбитражного суда Москвы, отказавшегося привлекать Хорошилову. Точный размер ответственности будет определен по окончании расчетов с кредиторами банка.

Заявление АСВ поступило в суд в марте 2021 года. По мнению АСВ, Хорошилова участвовала в операциях оказания фиктивной финансовой помощи банку – якобы внесла 750 миллионов рублей для улучшения показателей, при этом деньги в реальности банку не передавала, но потом получила эту сумму из его кассы.

Как считает АСВ, участие в этих операциях говорит о том, что экс-банкирша знала о состоянии банка, но не предприняла мер, чтобы инициировать банкротство. Это позволило Хорошиловой извлечь выгоду в виде процентов по вкладам – около 2,3 миллиона долларов и около 140 тысяч евро. Ее связь с другими контролировавшими банк лицами, по мнению АСВ, подчеркивается тем, что поручителями банка по обязательствам перед ней были родственники бенефициара "БФГ-Кредита" Юрия Глоцера (40%) – жена, теща и зять.

Представитель Хорошиловой заявил в суде, что поручительство родственников Глоцера, наоборот, указывает на "обособление Хорошиловой от банка", этим она "создала дополнительные гарантии исполнения банком обязательств по возврату ей сумм вкладов". Если бы Хорошилова действительно была контролирующим лицом, в поручительстве не было бы необходимости, отметил юрист. Суд вернется к спору "Балтзавода" с финской Wartsila в следующем году

Суд, отклоняя требования АСВ, указал, что Хорошилова не входила ни в один орган управления банка, не одобряла и не подписывала ни один технический кредит, а ее подписи на нескольких документах такого рода, как установлено приговором по уголовному делу, были сфальсифицированы. Также из приговора следует, что Хорошилова не получала от банка 750 миллионов рублей, она, наоборот, признана потерпевшей по фактам хищения денег с ее валютных счетов.

Ранее суды привлекли к субсидиарной ответственности Глоцера, другого совладельца Евгения Мафцира (10%), экс-предправления Павла Дойнова, экс-зампреда Дениса Пуресева бывших членов правления Михаила Дорогинина, Наталью Ткачук и Александра Шевцова и начальника кредитного управления Алексея Горлина. Суды согласились с АСВ, что ответчики с 1 июля 2014 года по 27 июля 2016 года выдали 78 юрлицам заведомо невозвратных кредитов на 48 миллиардов рублей, при этом Глоцер был выгодоприобретателем по сделкам, причинившим ущерб банку.