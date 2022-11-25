МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 декабря останется нулевой, как в октябре и сентябре, пошлина на экспорт подсолнечного шрота снизится до 79,8 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза России. Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 30 ноября

Ставка пошлины для подсолнечного масла рассчитана при индикативной цене 1178,1 доллара за тонну. В ноябре также действует нулевая пошлина, рассчитанная с учетом цены 1319,1 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт подсолнечного шрота в декабре рассчитана по индикативной цене 231,1 доллара за тонну. Ее значение в ноябре составляло 1145 долларов за тонну, ставка была рассчитана при цене 252 доллара за тонну.

В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года была введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло, пошлина на экспорт подсолнечного шрота была введена на период с 1 мая по 31 августа. В начале июля правительство РФ продлило на год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника — до 31 августа 2023 года — и перевело расчет пошлин на масло и шрот в рубли.

Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.