Минсельхоз: пошлина на экспорт подсолнечного масла снова будет нулевой с 1 декабря
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 декабря останется нулевой, как в октябре и сентябре, пошлина на экспорт подсолнечного шрота снизится до 79,8 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза России.
Ставка пошлины для подсолнечного масла рассчитана при индикативной цене 1178,1 доллара за тонну. В ноябре также действует нулевая пошлина, рассчитанная с учетом цены 1319,1 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт подсолнечного шрота в декабре рассчитана по индикативной цене 231,1 доллара за тонну. Ее значение в ноябре составляло 1145 долларов за тонну, ставка была рассчитана при цене 252 доллара за тонну.
В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года была введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло, пошлина на экспорт подсолнечного шрота была введена на период с 1 мая по 31 августа. В начале июля правительство РФ продлило на год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника — до 31 августа 2023 года — и перевело расчет пошлин на масло и шрот в рубли.
Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
https://1prime.ru/business/20221125/838952224.html