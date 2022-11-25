МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Все необходимое оборудование для начала обязательной маркировки электронных сигарет (электронных устройств с никотиносодержайщей жидкостью) и жидкостей для них есть в наличии на российском рынке, заявили РИА Новости в пресс-службе оператора системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ заявил о расширении системы маркировки в ЕАЭС и Узбекистане

Ранее Минпромторг РФ сообщил, что цифровая маркировка "только в отношении жидкостей для электронных систем доставки никотина (ЭСДН), в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе ЭСДН одноразового использования" может стать обязательной с 15 декабря. При этом министерство отдельно уточняет, что "многоразовые электронные устройства, которые нагревают указанные жидкости или генерируют из них, например, аэрозоль, не будут подлежать маркировке".

"Система "Честный знак" готова к началу маркировки электронных сигарет и жидкостей для них с 15 декабря. Все необходимые для отрасли оборудование и расходные материалы имеются в наличии на российском рынке", — сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что изначально планировалось завершить пилотный проект по маркировке в этой категории 28 февраля 2023 года, однако бизнес попросил завершить его досрочно и ускорить введение маркировки в обязательном режиме.

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в августе сообщил РИА Новости, что потери бюджетной системы РФ из-за нелегального оборота электронных средств доставки никотина и жидкостей для них могут достигать 65 миллиардов рублей в год.

Система цифровой маркировки "Честный знак" (оператор — Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ) вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника.