МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Объем выручки ресторанов в России по итогам текущего года ожидается на уровне 2021 года, сообщил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в кулуарах Первого российского винодельческого форума. Роскачество усилит позиции России на международном рынке халяль

"Одни (рестораны — ред.) разорились, другие прекрасно себя чувствуют. Пока все в пределах прошлого года. Конечно, средний чек уменьшается и себестоимость увеличилась, но цены поднялись", — сказал Бухаров.

Он добавил, что банкротства в отрасли происходят не только из-за геополитической ситуации и коронавирусных последствий. "Это неправильный выбор концепции, неправильный подбор персонала, неправильное взаимодействия с арендодетелем, договора с поставщиками. Сложный бизнес, это должны быть квалифицированные специалисты, их никто не готовит. Мы видим, что количество ресторанов с высокой кухней не растет, а вот количество шаурмичных увеличивается", — отметил он.

По данным Росстата, оОборот ресторанов, кафе и баров в России по итогам 2021 года увеличился на 23,5% по сравнению с показателем за 2020 год, до 1 триллиона 876,1 миллиарда рублей.