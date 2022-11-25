МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Работники Amazon по всему миру, включая США, Германию и Францию, как ожидается, выйдут на забастовку в "черную пятницу" с требованием повышения зарплаты. "Черная пятница" — один из самых загруженных торговых дней Amazon в году. В России начинается "Черная пятница"

Мировой призыв к забастовке прозвучал в рамках проекта Make Amazon Pay, в котором сказано о проведении стачек более чем в 30 странах.

Немецкий профсоюз Verdi уточнил, что остановка работы планируется в 10 центрах выполнения заказов в Германии.

Он потребовал, чтобы компания признала коллективные трудовые договоры для розницы и сектора торговли по почтовым заказам, и призвал к подписанию коллективного соглашения о стабильной и благоприятной рабочей среде.

"Как работодатель, Amazon предлагает отличную оплату труда, льготы и возможности развития — и все это в привлекательной и безопасной рабочей среде", — говорится в заявлении представителя Amazon в Германии.

Среди прочего, представитель указал на повышение заработной платы для сотрудников логистических отделов Amazon в Германии с сентября: начальная зарплата теперь составляет от 13 евро в час, включая бонусы.

Сегодня утром компания заявила, что подавляющее большинство ее сотрудников в Германии работают в обычном режиме, а забастовка ограничивается девятью из 20 немецких центров выполнения заказов.

Представитель Amazon во Франции заявил, что пока не отмечено никаких признаков нарушения работы.

"Это первая международная забастовка сотрудников Amazon, — сказала Моника Ди Сильвестре, представитель работников Amazon в профсоюзе Verdi. — Это очень важно, потому что такой крупной глобальной корпорации, как Amazon, нельзя противостоять только на местном, региональном или национальном уровне".