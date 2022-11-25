МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Средняя цена подержанного автомобиля в РФ снижается второй месяц подряд: в ноябре она составила 1,19 миллиона рублей, что на 2,5% ниже, чем в октябре текущего года, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Tesla отзывает с китайского рынка более 80 тысяч автомобилей

"Средняя цена подержанного легкового автомобиля в ноябре 2022 года составила 1 миллион 190 тысяч рублей. Как отмечают эксперты агентства "Автостат", это на 2,5%, или 30 тысяч рублей, меньше, чем в октябре. Таким образом, автомобили с пробегом в России дешевеют второй месяц подряд", — сообщили в агентстве.

В "Автостате" пояснили, что средняя цена рассчитывается на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Эксперты объясняют сложившуюся тенденцию увеличением числа предложений на рынке: люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, вследствие чего растет выбор для потенциальных покупателей, а это в свою очередь приводит к снижению цен в каждом сегменте и возрастной группе.

Также снижению цены способствует вымывание с рынка "свежих" и более дорогих машин. По мнению экспертов, такая тенденция может продолжиться, соответственно бывшие в употреблении автомобили могут и дальше подешеветь.

"Впрочем, если сравнивать нынешний показатель с тем, что был год назад (в ноябре 2021 года), то рост цен на "вторичке" составил 29%, или 268 тысяч рублей", — уточнили эксперты.