МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Акционеры "Энел Россия" утвердили устав компании в новой редакции, согласно которому компания будет носить название "ЭЛ5-Энерго", следует из материалов компании. Кудрин перейдет на работу в "Яндекс" до конца года, сообщил источник

"Об утверждении Устава "Энел Россия" в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования общества на публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго" и изменением вебсайта общества на www.el5-energo.ru…. Утвердить Устав Общества в новой редакции", — говорится в сообщении.

Акционеры также избрали новый состав совета директоров, однако информация о результатах голосования не раскрывается на основании постановления правительства. Постановление правительства №351 от 12 марта разрешает до конца 2022 года организациям-эмитентам не раскрывать частично или в полном объеме свою отчетность, а также информацию о выпуске ценных бумаг, если это может привести к введению против них санкций.

В октябре итальянская Enel закрыла сделку по продаже своей доли в "Энел России" "Лукойлу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия". "Лукойл" приобретает 26,93% акций, фонд "Газпромбанк-Фрезия" — 29,5%, суммарно — 56,43%.

Производственные филиалы компании "Энел Россия" включают в себя три газовые станции: Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,74 гигаватта выработки электроэнергии и 2 тысячи гигакалорий в час — тепла (в показатели включена и Азовская ВЭС установленной мощностью 90 мегаватт).