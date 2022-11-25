ПЕКИН, 25 ноя — ПРАЙМ. Приграничное торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем продолжает осуществляться в прежнем режиме на фоне новой волны COVID-19 в Китае, сообщили РИА Новости в пресс-службе генерального консульства РФ в городе Харбин. Китай приложит усилия для снижения влияния пандемии на экономику

Новый суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 за весь период пандемии зафиксирован в Китае, 24 ноября в стране зарегистрировали 32 943 случая, сообщил в пятницу государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Как отметили в пресс-службе, в провинции Хэйлунцзян в последние дни наблюдается резкое ухудшение эпидемической ситуации. Сейчас эпицентр распространения коронавирусной инфекции сместился в административный центр провинции – город Харбин, где суточный прирост заболевших составляет более 160 человек. В приграничных с Россией городах, таких как Хэйхэ, Муданьцзян и Цзямусы – также фиксируются случаи заболевания COVID-19, но гораздо в меньшем масштабе.

Местные власти повсеместно вводят усиленный режим противоэпидемического контроля, ограничивают работу общественных мест, проводят массовое ПЦР-тестирование населения.

"Вместе с тем, генконсульство не располагает информацией о введении дополнительных ограничительных мер в отношении работы пунктов пропуска на российско-китайской границе. На сегодняшний день приграничное торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами продолжает осуществляться в прежнем режиме", — заявили в дипмиссии.

В генконсульстве также выразили уверенность в том, что местные власти справятся с очередной вспышкой эпидемии, и ситуация нормализуется.

"Это не первое ухудшение эпидобстановки на северо-востоке Китая, у китайской стороны имеется большой опыт реагирования на подобные вызовы", — добавили в пресс-службе.

Ранее генеральное консульство России в городе Харбине сообщило, что товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией за первые 10 месяцев 2022 года увеличился на 42,1% и достиг 22,6 миллиарда долларов.