МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Франко-итальянский автопроизводитель Stellantis заявил в четверг, что реорганизует свою европейскую дилерскую сеть в июле следующего года, начиная с Австрии, Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Tesla отзывает с китайского рынка более 80 тысяч автомобилей

"Остальная Европа будет постепенно следовать за ними в реализации новой схемы сбыта", — уточнили в Stellantis.

В рамках программы по сокращению расходов и поддержке инвестиций в производство электромобилей группа еще в прошлом году сообщила, что с июня 2023 года прекратит действие всех текущих контрактов с европейскими дилерами на продажу и обслуживание всех своих 14 брендов.

План заключается в переходе к "агентской модели", в которой автопроизводители получают больший контроль над продажами и ценами, а дилеры сосредотачиваются на поставках и обслуживании, больше не выступая в качестве контрактного партнера клиента.

Уве Хохгешурц, гендиректор Stellantis в регионе "Большая Европа", сказал, что группа стремится продвигать "устойчивую" модель дистрибуции, от которой выиграют все заинтересованные стороны.

Stellantis также сообщила, что провела сравнительное экономическое моделирование, которое показало, что при новой запланированной модели сбыта дилеры получат "по меньшей мере эквивалентную прибыльность" и уменьшат свои риски.

Представитель группы уточнил, что бренды легковых коммерческих автомобилей перейдут на новую структуру дистрибуции с 1 января 2024 года.