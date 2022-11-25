МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Около 80% российских публичных компаний из котировальных списков так или иначе внедряют вопросы устойчивого развития в свое стратегическое планирование, сообщил начальник управления развития корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Банка России Андрей Якушин. ФАС разрешила ижевскому франчайзи KFC купить бизнес Yum! Restaurants

Регулятор проанализировал отчетность 69 публичных акционерных обществ из котировальных списков за 2021 год. Все компании выборки включили информацию об устойчивом развитии либо в годовые отчеты, либо опубликовали отчеты об устойчивом развитии.

"Что отрадно, где-то 80% компаний (из котировальных списков — ред.) так или иначе внедряют вопросы устойчивого развития в свое стратегическое планирование", — сказал он, выступая на конференции "Нефинансовая отчетность". То, что в стратегическое планирование включаются такие вопросы, уже свидетельствует, что российские компании достаточно зрело подходят к повестке устойчивого развития, добавил он.

Согласно презентации ЦБ, 56 ПАО из котировальных списков из выборки, или 81%, опубликовали информацию об устойчивом развитии в годовых отчетах или отчет об устойчивом развитии, 13 ПАО из котировальных списков, или 19%, предоставили информацию в ЦБ.

По словам Якушина, в текущем году компании в большей степени включали информацию об устойчивом развитии в свои годовые отчеты, но больше информации содержится в отдельных отчетах. "Обычно, конечно, больше информации, более подробно, содержится в отдельных отчетах об устойчивом развитии", — сказал он.

Лидерами среди отраслей промышленности, которые активно используют формат отдельных отчетов об устойчивом развитии, являются электроэнергетика и металлы и добыча, далее идут энергоресурсы (нефть и газ), телекоммуникации, финансы и строительство.