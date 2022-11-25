МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Британский производитель автомобилей Jaguar Land Rover (JLR) сокращает производство в Великобритании до весны из-за нехватки полупроводников, используемых для производства компьютерных чипов для машин, сообщила газета Guardian. Tesla отзывает с китайского рынка более 80 тысяч автомобилей

"Jaguar Land Rover сокращает производство на своих заводах в Великобритании до весны из-за продолжающихся трудностей закупить полупроводники на фоне глобальной нехватки", — говорится в сообщении издания.

По сообщениям источников в отрасли, компания сократит производство на заводах в городах Солихалл и Хейлвуд в период с января по конец марта 2023 года, отдавая приоритет производству прибыльных моделей. Количество смен в некоторых частях производства сократится с двух до одной, говорится в статье.

Многие производители автомобилей, в том числе JLR, продолжают сталкиваться с нехваткой полупроводников с начала 2021 года, сократив заказы на их поставку в начале пандемии коронавируса.

Британский производитель зафиксировал рекордный портфель заказов в 205 тысяч машин, однако нехватка чипов мешает нарастить производство новых моделей машин Range Rover и Range Rover Sport, выпускаемых в Солихалле, и Defender, производимом в Словакии, сообщает газета.

В прошлом месяце Jaguar Land Rover заключила с американской компанией Wolfspeed сделку на поставку полупроводников, и представитель JLR заявила, что результаты компании улучшатся после вступления в силу новых контрактов.