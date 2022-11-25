МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Россия к 2025 году может увеличить объем производства сурими — фарша из минтая для крабовых палочек — по сравнению с 2021 годом почти в шесть раз, до 50 тысяч тонн с учетом ввода новых мощностей, сообщил РИА Новости глава Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Путин повысил сбор за вылов рыбы и морепродуктов в России

"Потенциально объем производства сурими из минтая может вырасти до 50 тысяч тонн в течение трех лет с учетом ввода новых мощностей", — сообщил Буглак. Россия наладила производство фарша сурими в 2021 году — тогда его было произведено 8,4 тысячи тонн. На середину ноября текущего года, по данным АДМ, общий объем производства составил более 24 тысячи тонн, превысив аналогичный период более чем в 4 раза — как за счет увеличения количества судов, так и роста выпуска береговыми предприятиями.

"Такие высокие темпы роста производства сурими в России обусловлены "новизной" этого сектора", — говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Этот год еще не завершен, но объемы производства уже выросли втрое. И я думаю, такой темп будет держаться ближайшие 3-5 лет", — добавил он.

Сам рынок он называет "очень перспективным". "Согласно последнему отчету международного аналитического агентства Fact.MR о мировом рынке сурими, объем продаж в 2021 году составил 3,2 миллиарда долларов, а к 2031 году прогнозируется рост рынка более чем в 1,8 раза", — заметил Зверев.

Он напомнил, что сейчас основная доля приходится на страны Юго-Восточной Азии, где производят сурими из тропических или тепловодных видов рыб, включая искусственно выращенные, а наиболее востребовано на рынке сурими из белой рыбы — особенно минтая. Но у России, как одного из крупнейших добытчиков минтая, большие перспективы в этом сегменте, уверен глава ВАРПЭ.

"Наращивание объемов производства сурими из минтая внутри страны будет позитивно влиять на отечественный рынок. Это позволит не только снизить зависимость от импортного сырья, которое сейчас поставляется из Китая, Японии, Индии, Таиланда и Вьетнама, но и серьёзно повысить качество продукции на российских прилавках", — заключил он.