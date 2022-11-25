МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Британский регулятор в области энергетики Ofgem в пятницу представил предложения по улучшению защиты потребителей и повышению устойчивости поставщиков энергии к рыночным потрясениям, после того как резкий рост цен вынудил многих мелких поставщиков выйти из бизнеса. СМИ узнали о планах Британии по экономии энергии среди населения

В планы надзорного органа входит введение требований к достаточности капитала, и Ofgem просит откликнуться на предложения, которые он надеется опубликовать весной 2023 года.

Он заявил, что также заставит поставщиков резервировать деньги, необходимые для покупки возобновляемой энергии, и будет пресекать злоупотребление кредитными остатками клиентов.

Гендиректор Ofgem Джонатан Брирли заявил, что энергетический кризис, вызванный резким ростом оптовых цен на газ в этом году, оказал глубокое влияние на сектор и его бизнес-модели.

"Эти предложения обеспечат защиту, систему сдерживания и противовесов для потребителей, поставщиков и всего сектора, чтобы создать более стабильный рынок", — сказал он.