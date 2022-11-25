МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд, рассказали в "Яндексе". Кудрин перейдет на работу в "Яндекс" до конца года, сообщил источник

"Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса. Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить своё название", — говорится в сообщении.

Отмечается, что международные части некоторых бизнесов "Яндекса, в том числе связанные с автономными автомобилями, облачными технологиями, образовательными сервисами и платформами по разметке данных, продолжат работать на российском рынке как самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.

В "Яндексе" добавляют, что управление выделяемой группы компаний из материнской Yandex N.V может быть передано менеджменту компании.

"Также рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту "Яндекса", — говорится в сообщении.

"Эти изменения помогут обеспечить устойчивое развитие бизнесов "Яндекса" на всех рынках. "Яндекс" продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками", — уточнили в компании.