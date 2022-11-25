МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Adidas AG в четверг сообщила, что начала расследование в связи с заявлениями о неподобающем поведении Канье Уэста. Немецкий производитель спортивных товаров в прошлом месяце прекратил партнерство с Уэстом — репером и дизайнером одежды. Adidas оценил потери выручки третьего квартала после ухода из России

Adidas сказала, что начала проверку после получения анонимного письма, в котором содержатся обвинения в адрес музыканта, поменявшего имя на Йе.

Ранее в журнале Rolling Stone появилась статья, в которой описаны случаи неподобающего поведения Уэста по отношению к персоналу и кандидатам на прием на работу. Журнал сослался на интервью с более чем двумя десятками бывших сотрудников Yeezy и Adidas.

Согласно Rolling Stone, бывшие сотрудники отправили Adidas анонимное письмо, рассказав, что руководители компании знали о поведении Йе, но "закрывали на это глаза" и "поступались моральными принципами".

"Пока неясно, правдивы ли обвинения, содержащиеся в анонимном письме, — указал представитель Adidas в заявлении для Reuters. — Однако мы отнеслись к этим заявлениям со всей серьезностью и приняли решение незамедлительно начать независимое расследование по этому вопросу".

С Йе связаться не удалось. Первой о расследовании в четверг сообщила Financial Times.