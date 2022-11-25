СМИ: мебельные компании из ЕС продолжают закупаться в Белоруссии
Politico: мебельные компании из ЕС закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Американское издание Politico сообщило со ссылкой на доклад британской неправительственной организации Earthsight, что ряд крупных мебельных компаний из Евросоюза продолжают приобретать товары из Белоруссии, несмотря на санкции против Минска.
В докладе Eartsight говорится, что несколько компаний из Австрии, Германии и Франции покупают белорусскую древесину у предприятий, которые ведут бизнес в Белоруссии.
Согласно докладу, немецкая компания Polipol является одним из крупнейших покупателей белорусской древесной продукции. Утверждается, что она закупает древесно-стружечные плиты у производителя из Белоруссии, якобы использующего принудительный труд в исправительных колониях.
В этом году ЕС ввел запрет на импорт произведенной в Белоруссии древесины.