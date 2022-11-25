МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Американское издание Politico сообщило со ссылкой на доклад британской неправительственной организации Earthsight, что ряд крупных мебельных компаний из Евросоюза продолжают приобретать товары из Белоруссии, несмотря на санкции против Минска. Большинство британцев ощутили повышение стоимости жизни

В докладе Eartsight говорится, что несколько компаний из Австрии, Германии и Франции покупают белорусскую древесину у предприятий, которые ведут бизнес в Белоруссии.

Согласно докладу, немецкая компания Polipol является одним из крупнейших покупателей белорусской древесной продукции. Утверждается, что она закупает древесно-стружечные плиты у производителя из Белоруссии, якобы использующего принудительный труд в исправительных колониях.

В этом году ЕС ввел запрет на импорт произведенной в Белоруссии древесины.