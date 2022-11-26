МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Перед праздниками начинают активизироваться мошенники, использующие в своих схемах тему скидок и распродаж, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук. Россиянам рассказали, в чем уязвимость простой подписи

"Мошенники всегда садятся на тему, которая актуальна в моменте. Если, допустим, это праздники, то они начинают предлагать новогодние скидки на всяческие товары, чаще всего на электронику и бытовую технику", — объяснил он.

Злоумышленники заманивают людей на фальшивые сайты, которые они создают очень похожими на настоящие. "Люди, которые гонятся за дешевизной, рискуют оставить там свои деньги и ничего не получить взамен. Либо человек сам ищет, как купить тот или иной товар, и попадает на фальшивый сайт, либо ему в электронную почту, WhatsApp или другие средства коммуникации приходят фишинговые ссылки", – сказал Ющук.

По его словам, есть проверенный и надежный способ избежать обмана, совершая предпраздничные покупки в сети.

"Берете название сайта, на который вы перешли, и до того, как вводить туда свои реквизиты, копируете это название и вбиваете в Google и Яндекс со словом "мошенники" или "кидалово". Не пишете руками, а копируете и вставляете. Потом смотрите, что получится", — отметил эксперт.

Если выясниться, что про этот сайт есть информация в контексте мошенничества, то не надо им пользоваться, также не надо пользоваться, если это вчера появившаяся однодневка. "Такая экспресс-пробивка сайтов доступна каждому человеку", – подчеркнул Ющук.