МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Россияне не останутся в этот Новый год без импортных елок, однако цена на них будет выше на 20-30%, чем год назад, рассказала РИА Новости аналитик исследовательской компании NTech Татьяна Ерофеева. Юрист рассказала, когда за перевозку елки могут оштрафовать

Уточняется, что обычно импортные елки к Новому году едут в Россию из Дании, Польши, Эстонии и других стран Европы, однако цены на такие деревья в целом выше, чем на елки из отечественных питомников.

"Традиционно елочные базары открываются во второй половине декабря… Без импортных елок россияне не останутся, но заплатить придется на 20-30% больше. Также продавцы ожидают, что доля импортных елок на рыночных базарах будет ниже, чем в прошлом году", — считает Ерофеева.

Эксперт отмечает, что цены на искусственные елки в этом году также будут увеличены из-за возросшей стоимости транспортировки, сильнее всего подорожание затронет премиум-сегмент и может достигнуть 50% относительно стоимости 2021 года. При этом, натуральные отечественные елки и искусственные деревья из эконом-сегмента могут подорожать в пределах 10-15%. В прошлом декабре стоимость искусственных деревьев к Новому году в среднем выросла на 30%.

В целом, по словам Ерофеевой, больше половины россиян устанавливают дома искусственные елки, так как в долгосрочной перспективе они обходятся дешевле и не нуждаются в утилизации после окончания праздника. Около трети россиян предпочитают живые новогодние деревья, примерно 5% покупают елки в горшках, чтобы весной высадить на участке, а остальные либо не покупают елку, либо покупают время от времени.