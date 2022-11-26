БЕРЛИН, 26 ноя — ПРАЙМ. Высокие цены на энергоносители, нарушенные цепочки поставок и новый закон о борьбе с инфляцией в США могут вынудить покинуть Германию каждое четвертое предприятие, сообщила генеральный директор Федеральной ассоциации промышленности ФРГ (BDI) Таня Геннер изданию Welt am Sonntag. СМИ: Франция и Германия не могут ответить на акт о снижении инфляции в США

"Высокие цены на энергоносители и слабеющая экономическая активность со всей силы бьют по экономике Германии и обременяют наши предприятия по сравнению с другими странами мира. Немецкая бизнес-модель испытывает огромный стресс", — сказала Гённер.

В настоящее время "каждая четвертая немецкая компания думает о переносе производства за границу", сообщила она.

Основными причинами этому являются цены, нарушенные цепочки поставок, последствие локдаунов в Китае, пандемии и недавно принятый закон правительства США по борьбе с инфляцией, который включает миллиардные субсидии на новые технологии и устойчивое развитие американской промышленности, что с точки зрения BDI рассматривается, как еще один серьезный риск для немецкой промышленности. В Германии планируют ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал закон о сокращении инфляции в США, назвав его недружественным и несоответствующим нормам Всемирной торговой организации (ВТО).