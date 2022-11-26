ЕЛАБУГА (Татарстан), 26 ноя — ПРАЙМ. Продажи первых новых моделей легких коммерческих автомобилей "Соллерс" — "Арго" и "Атлант" — начнутся в декабре 2022 года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Соллерс" начал производить две новые модели легких коммерческих машин

"Автомобили "Соллерс" заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Продажи первых легких коммерческих автомобилей стартуют уже в декабре этого года", — передает слова Мантурова пресс-служба министерства.

Автомобили "Атлант" полной массой от 2,5 т до 4,2 т оснащены дизельным двигателем 139 л.с., либо 150 л.с. экологического класса Евро 5. "Арго" является компактным автомобилем бескапотной компоновки для внутригородских перевозок. Он имеет полную массу от 2,5 т до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с., либо с бензиновым двигателем 147 л.с. класса Евро 5, раскрыли характеристики в "Соллерс".

В субботу на заводе "Соллерс" в Алабуге было запущено серийное производство этих новинок под собственным брендом компании. По словам замгендиректора "Соллерс" Зои Каика, уже во втором квартале 2023 года запланировано наладить производство полного цикла (сварка, окраска, сборка), пока же речь о крупноузловой сборке.