ВАШИНГТОН, 27 ноя — ПРАЙМ. Американцы потратили на онлайн-распродажах "черной пятницы" рекордные 9,12 миллиарда долларов, подсчитала компания Adobe Analytics. Роспотребнадзор дал советы покупателям к "Черной пятнице"

Цифра оказалась на 2,3% выше прошлогоднего уровня и превзошла предыдущий рекорд в 9,03 миллиарда долларов, который был установлен в 2020-м.

Продажи электронных товаров выросли на 221% к среднему дню в октябре 2022 года, игрушек и спортивного инвентаря — на 285% и 218% соответственно.

Почти половина — 48% — онлайн-покупок в "черную пятницу" совершались с использованием смартфонов, на 78% в сравнении с предыдущей неделей увеличилась частота использования приложений, позволяющих отсрочить оплату.

"Несмотря на то, что в "черную пятницу" был побит рекорд онлайн-трат, мы также наблюдаем все более явные признаки более экономного потребительского поведения", — сказал ведущий аналитик компании Вивек Пандья.

В "черную пятницу", которая следует за Днем благодарения, американские ритейлеры устраивают большие распродажи, предлагая крупные скидки.

Аналитики ждут еще более активных онлайн-продаж в киберпонедельник. По прогнозам Adobe, их объем достигнет 11,2 миллиарда долларов — на 5,1% больше, чем в прошлом году.