МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Россияне в этом году сильнее ждут и готовятся к приближающемуся Новому году, поэтому спрос на праздничные товары в ноябре 2022 года вырос более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные исследования онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Черная пятница" в США установила рекорд онлайн-продаж

"Россияне начали активно покупать товары к Новому году… По России спрос на новогодние товары за год вырос на 449%. Больше всего такой продукции покупают в Москве (+365%), Челябинске (+300%), Нижнем Новгороде (+133%), а также Новосибирске (+67%)", — говорится в материалах.

Отмечается, что в топ-товаров вошли подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки, свечи, украшение "дождик", еловые венки, искусственные ели, серпантин, а также деревянные фигурки с подсветкой. "В прошлом году наши аналитики не отмечали такого ажиотажа на товары для Нового года в ноябре. Для многих людей этот год стал достаточно эмоционально напряжённым. Вероятно, россияне стремятся приблизить наступление праздника, создать соответствующее настроение и украсить дом заранее", — подчеркнули в компании.

Кроме этого, россияне активно покупают товары для интерьера: по России спрос на такую продукцию вырос на 203%. Покупки жалюзи увеличились на 122%, диффузоров — на 317%. Топ-товаров составили римские и рулонные шторы, интерьерные наклейки, свечи, ароматизаторы для дома, жалюзи, диффузоры, часы и будильники, карнизы и крючки-прищепки.

"Жители Волгограда увеличили покупки товаров для интерьера на 288%, Казани — на 200%, Краснодара — на 171%, Омска — на 150%, Санкт-Петербурга — на 133%, Москвы — на 115%, Самары — на 113%, Челябинска — на 109%, Нижнего Новгорода — на 93%, Ростова-на-Дону — на 50%, Перми — на 25%", — заключили в компании.