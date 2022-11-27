ПЕКИН, 27 ноя — ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первые десять месяцев 2022 года составила 6,976 триллиона юаней (около 972 миллиардов долларов), что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные государственного статистического управления КНР. Китай приложит усилия для снижения влияния пандемии на экономику

В общей сложности из 41 отрасли промышленности только в 19 доходы выросли, в 22 – сократились.

Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период выросли на 60,4%, составив 1,394 триллиона юаней (около 194 миллиардов долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли упала на 13,4%, составив за десять месяцев 2022 года 5,173 триллиона юаней (около 721 миллиарда долларов), а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, вырос на 15,5%, до 408,59 миллиарда юаней (около 57 миллиарда долларов).