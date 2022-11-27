МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Инвестиционный портал Москвы с февраля 2014 года посетили более 18 миллионов раз, сообщается на сайте мэра столицы. В Москве предложили креативные названия для сервиса оплаты Face Pay

"Сегодня инвестпортал Москвы — это не только площадка с информацией об инвестиционных возможностях города, но и виртуальный офис предпринимателя, оперативный канал связи бизнеса с органами власти. За время работы ресурс посетили более 18 миллионов раз, причем 2,5 миллиона — за этот год. Количество уникальных пользователей сайта превысило 9,4 миллиона, за 2022 год оно увеличилось на 1,5 миллиона", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что на портале пользователи могут найти подробности, связанные с инвестициями. Там зарегистрировано более 84 тысяч личных кабинетов, из них 22 тысячи — в этом году.