МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Публикуемые некоторыми Telegram-каналами сообщения о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд спецоперации не соответствует действительности, сообщила Федеральная таможенная служба в своем Telegram-канале.

"Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности. Вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС", — сказано в сообщении ФТС.

Служба отметила, что при задержках с оформлением указанных товаров нужно направить обращение в чат-бот ФТС России. В нем следует указать таможенный орган и номер декларации. Модераторы канала быстро дадут обратную связь. Также можно обратиться на круглосуточные "горячие линии" таможен.