МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Счетная палата в рамках изучения результатов мероприятий по развитию курортов Северного Кавказа за 2016-2021 годы отметила положительное влияние на регион реализуемых мер господдержки, однако в то же время анализ выявил ряд системных проблем, основные предложения направлены на улучшение состояния городской среды и развитие инфраструктуры курортов региона, говорится в бюллетене Счетной палаты России. Чернышенко обсудил строительство дороги между Сочи и "Архызом"

"Меры господдержки, направленные на развитие курортов Кавказских Минеральных Вод, в том числе города Кисловодска, позитивно повлияли на качество жизни населения и имидж региона в целом. Однако полноценная система управления долгосрочным и комплексным социально-экономическим развитием Кавминвод пока не сформирована", — говорится в материалах контрольного ведомства.

Счетная палата полагает, что отсутствие комплексного подхода к данному региону как к единой санаторно-курортной и туристской системе является основной проблемой. "В результате реализуемые мероприятия не взаимоувязаны по целям, срокам, показателям и исполнителям", — отмечается в материалах контрольного ведомства.

По данным Счетной палаты, из 34 мероприятий, запланированных на 2016–2021 годы за счет бюджетных средств, по состоянию на 1 июля 2022 года было выполнено 29. Также не было завершено строительство пяти объектов, в том числе дворца спорта "Арена Кисловодск" и Кисловодской городской больницы.

Как отмечает контрольное ведомство в своих материалах, часто утвержденные программы в сфере развития Кавминвод не были реализованы в полном объеме из-за несогласованности периодов реализации программных документов и предусмотренных в них мероприятий, а также досрочного прекращения большинства программных документов.

"Это говорит об отсутствии последовательности и преемственности при формировании федеральных программных документов, направленных на развитие Кавминвод. В результате остались не реализованы такие крупные системообразующие проекты, как создание медицинского кластера, строительство Кавминводского велотерренкура и автодороги, соединяющей Кавминводы и Краснодарский край", — отмечает аудитор Наталья Трунова, слова которой приводятся в материалах контрольного ведомства.

По итогам проведенного анализа Счетная палата выработала ряд предложений, среди которых: документальное закрепление целей и задач социально-экономического развития Кавминвод; обновление перечня мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона до 2030 года; внесение изменений в Градостроительный кодекс для расширения прав муниципальных образований в части разработки планов развития инфраструктур и градостроительных регламентов.

"Эти изменения позволят обеспечить учет особенностей развития муниципальных образований, более эффективно планировать развитие инфраструктурных комплексов, расширять механизмы по улучшению состояния городской среды, что особенно важно для городов с туристским потенциалом", — говорится в материалах Счетной палаты.