ВАШИНГТОН, 28 ноя — ПРАЙМ. Забастовка работников железнодорожной отрасли в США станет разрушительной для американской экономики, заявил конгрессмен Брайан Фитцпатрик в интервью Fox News. Белый дом готовится к забастовке железнодорожников

"Это будет разрушительным для нашей экономики, поэтому мы найдем решение так или иначе", — сообщил он.

По словам Фитцпатрика, конгресс намерен не допустить начала забастовки и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками, если они не смогут достичь соглашения.

"Мы не можем позволить транспортной системе, на которую приходится треть перевозок продуктов по нашей стране, уйти на забастовку", — отметил конгрессмен.

Всеобщая забастовка 100 тысяч рабочих на американских железных дорогах может начаться 9 декабря, если все 4 из 12 профсоюзов работников железнодорожной отрасли, которые до сих пор отвергают условия соглашения c грузоперевозчиками, не достигнут компромисса в переговорах. По данным организации Anderson Economic Group, за первую же неделю забастовки экономика США может потерять 1 миллиард долларов.

В сентябре при участии администрации президента США Джо Байдена профсоюзы достигли временного соглашения с крупнейшими компаниями рынка об улучшении условий работы на железных дорогах. Согласно ему, зарплаты железнодорожников в течение предстоящих пяти лет будут повышены на 25%, будут улучшены условия их труда и усовершенствован доступ к медицинскому страхованию.