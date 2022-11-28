МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Биннофарм групп" (входит в АФК "Система") не отказывается от возможности проведения IPO в России, все будет зависеть от состояния российского рынка, рассказал РИА Новости генеральный директор фармацевтической компании Рустем Муратов. АФК "Система" выкупила долю ВТБ в совладельце "Биннофарм Групп"

"Мы не только рассматриваем азиатские биржи, но и не отказываемся от возможности провести размещение в России, все будет зависеть от состояния российского рынка", — сказал Муратов.

Он добавил, что в "ближайшее время в России вполне могут создаться условия для оживления инвестиционного климата, особенно среди розничных инвесторов, а наша компания — очень интересный актив, который будет привлекательным для многих".

В среду Муратов сообщил, что компания не исключает возможности выхода на азиатские биржи, в частности, на биржи Гонконга и Шанхая.

В мае генеральный директор фармацевтической компании сообщал, что планы по выходу на IPO сохраняются, если будет возможность и необходимость, и не исключал, что это может произойти уже в этом году. В сентябре прошлого года в АФК "Система" говорили, что корпорация не рассматривает возможность проведения IPO своих активов до конца года, а в 2022 году первой может стать "Биннофарм Групп".

"Биннофарм Групп" образована осенью 2020 года в результате объединения фармацевтических активов АФК "Система". Компания объединяет пять крупных производственных площадок в разных регионах России. Предприятия "Биннофарм Групп" выпускают лекарственные препараты в разных формах, в том числе из собственных фармацевтических субстанций. Акционерами "Биннофарм Групп" являются АФК "Система" (72,2%), ВТБ Капитал (11,2%), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и соинвесторы (12,5%).