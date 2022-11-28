МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Газированные напитки в России за январь-октябрь 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года подорожали в России в среднем на 16%, а энергетики — всего на 3%, говорится в анализе системы сервисов "Контур.Маркет", сделанном по заказу РИА Новости. ВЦИОМ: четверть россиян стали больше экономить на еде с марта этого года

Для подсчета данных использовалась информация чеков на продажу газировки и энергетиков по всей России со 100 тысяч точек продаж.

"По сравнению с прошлым годом россияне стали пить меньше газировки: продажи в штуках упали на 11%. Можно предположить, что это связано с уходом зарубежных брендов, например, Coca-Cola и Pepsi. Еще одна причина — это рост цен. В 2022 году средняя цена увеличилась на 16% и теперь составляет 75 рублей за штуку", — пояснила эксперт компании по кассовому законодательству Оксана Кобзева.

Другая ситуация, по ее словам, в категории энергетиков: продажи в штуках выросли на 12% на фоне незначительного, на 3%, повышения цены — до порядка 230 рублей за единицу товара. Эксперт также напомнила, что в РФ с 1 июля 2023 года на сахаросодержащие напитки будут введены акцизы в размере 7 рублей за литр, и газировка с энергетиками подпадают под действие акциза.

"Если взять за основу данные с онлайн-касс клиентов ОФД (оператора фискальных данных — ред.) от "Контур.Маркета" за 10 месяцев 2022 года, сбор акцизов с каждого литра сладкой газированной воды может составить примерно 1 миллиард рублей, а сумма сбора с продажи энергетиков — более 100 миллионов рублей. И это только часть рынка, а не рынок целиком", — сообщила Кобзева.

Подакцизными будут считаться упакованные напитки, изготовленные на основе питьевой или минеральной воды, с содержанием более чем 5 граммов углеводов на 100 миллилитров напитка при объемной доле этилового спирта до 1,2%. Дополнительные бюджетные поступления от действия акциза оценивались в законопроекте в размере около 35 миллиардов рублей в год.