МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Почти четверть россиян (24%) согласны с тем, что начали больше экономить на еде с марта этого года, 11% скорее согласны с этим, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. Газировка за год подорожала в России на 16 процентов, энергетики - на три

Среди 24% тех, кто стал больше экономить на еде, 26% – люди от 18 до 24 лет и 22% – от 35 до 44 лет. Еще 11% скорее согласны с тем, что стали больше экономить. Не согласны или скорее не согласны с тем, что пришлось начать больше экономить на еде, 51% опрошенных.

Почти треть респондентов (32%) согласны или скорее согласны с тем, что стали в этом году больше экономить на парикмахерских, косметике, салонах красоты. Среди них 40% женщин и 24% мужчин. Не согласны или скорее не согласны с этим утверждением 27% опрошенных. Еще для 39% этот вопрос не актуален.

Как отметил директор "ВЦИОМ-консалтинга" Алексей Верижников, сберегательное поведение входит в число адаптивных паттернов, которые присущи "периодам турбулентности". По его словам, оно включает не только экономию на каких-то продуктах и услугах, но и поведение "умного покупателя".

"Умный покупатель" во время периода неопределенности в доходах домохозяйств стремится получать сопоставимую ценность за несколько меньшие деньги (например, переключаясь с премиальных на субпремиальные бренды) или же педалировать тему "качества" приобретаемых товаров, жертвуя измерением престижности, обычно транслируемым через привлекательность упаковки или уровень места продажи", — отметил Верижников.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19-20 ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.