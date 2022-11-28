МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс" запустил обновленную версию поисковика, получившую название Y2, сообщили в компании. Yandex N.V. выделит основную часть бизнеса в отдельную российскую группу

"Главная страница (ya.ru) и мобильное приложение "Яндекс" теперь сфокусированы именно на поиске", — отмечается в заявлении.

Согласно информации, теперь пользователи смогут создавать детские аккаунты, на которых будет блокироваться неподходящий контент. Такая возможность появится не только в поисковике, но также в "Яндекс Музыке" и "Кинопоиске".

Кроме того, добавится автоматический голосовой перевод прямых трансляций с иностранного на русский язык. Кудрин перейдет на работу в "Яндекс" до конца года, сообщил источник

По сообщению "Яндекса", на сайте и в приложении теперь есть раздел с историей запросов по определенной теме, сохраненными статьями, а также с подсказками, советующими интересные материалы.

На прошлой неделе стало известно, что материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. может выделить основную часть бизнеса в отдельную российскую группу и выйти из числа ее акционеров.