МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Сервис кикшеринга Whoosh рассматривает возможность проведения IPO, ожидается, что текущие акционеры сохранят за собой значительную долю в уставном капитале, говорится в сообщении компании. Акции "Соллерса" обновили максимум за год

"ПАО "ВУШ Холдинг", владеющее 100% долей в уставном капитале эмитента, рассматривает возможность проведения первичного публичного предложения (IPO), в зависимости от рыночной конъюнктуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках IPO планируется проведение дополнительной эмиссии акций, а также предложение акций текущими акционерами, объем которого будет определен позднее.

"Ожидается, что после IPO текущие акционеры сохранят за собой значительную долю в уставном капитале", — добавили в компании.

Привлеченные в ходе IPO средства планируется использовать на финансирование деятельности компании, в том числе на расширение парка электросамокатов, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы.