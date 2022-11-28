МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Россети Центр" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев 2022 года в размере 0,034 рубля на акцию, сообщила компания. "Русал" планирует выплатить дивиденды иностранным инвесторам в ноябре

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества из чистой прибыли общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0340 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", — говорится в сообщении.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 8 января 2023 года. Внеочередное собрание акционеров компании пройдет 23 декабря, сообщалось ранее в ноябре в материалах компании.

В конце октября "Россети" сообщали, что инициировали созыв внеочередных собраний акционеров нескольких дочерних распределительных сетевых компаний с целью рассмотрения вопроса выплат ими промежуточных дивидендов за девять месяцев 2022 года. По мнению материнской компании, "дочки" смогут заплатить промежуточные дивиденды благодаря своей финансовой устойчивости и без ущерба для текущей деятельности. Речь шла о компаниях "Россети Московский регион", "Россети Кубань", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", а также "Россети Ленэнерго".