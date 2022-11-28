МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Завод Volkswagen и FAW в китайском городе Чэнду остановил производство из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом в стране. Две производственные линии на заводе в Чанчуне также приостановлены, сообщил сегодня представитель VW. Фьючерсы на индексы США падают на негативных настроениях в Китае

На других заводах все стабильно, но ситуация может измениться, добавил он.

В выходные в городах Китая, в том числе в Чэнду, Шанхае, Пекине и Ланьчжоу, вспыхнули акции протеста, вызванные недовольством политикой "нулевой терпимости" к COVID.

Несмотря на то, что по мировым стандартам число случаев заболевания в Китае является низким, оно достигло рекордного уровня за несколько дней, а жители Чэнду с 23 по 27 ноября подверглись массовому тестированию на коронавирус.

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил в пятницу, что заводы компании в Китае работают в обычном режиме, но офисы закрыты, а сотрудники работают из дома.

Представитель Mercedes-Benz на момент написания заметки не ответил на просьбу Reuters рассказать о ситуации на заводах автоконцерна.