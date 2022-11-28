МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Британская компания Rolls-Royce совместно с авиакомпанией EasyJet провела первые испытания водородного авиационного двигателя, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте Rolls-Royce. На Сахалине будут готовить специалистов по водородной энергетике

"Rolls-Royce и EasyJet сегодня подтвердили, что они положили начало новой вехи в авиации, проведя первые в мире испытания современного авиационного двигателя на водороде", — сказано в документе.

Первые наземные тесты прошли на британском полигоне для испытаний военных самолетов Боскомб Даун на юге Англии с использованием преобразованного авиационного двигателя, произведённого Rolls-Royce. Эта демонстрационная модель вместо обычного топлива использует экологически чистый водород, полученный в Шотландии от энергии ветра и приливов, говорится в релизе.

Это событие стало важным шагом на пути к достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа в атмосферу к 2050 году с помощью безопасного и эффективного использования водорода в авиации в качестве топлива, отмечается на сайте.

После анализа результатов первых испытаний Rolls-Royce и EasyJet планируют проведение второй серии тестов с целью в конечном итоге перейти к полномасштабным наземным испытаниям двигателя Pearl 15, а позднее и к испытаниям в воздухе, сказано в документе.

Ранее газета Times сообщала, что Британия хочет увеличить производство атомной энергии в стране в три раза к 2050 году.