МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Справедливая стоимость компании Whoosh оценивается аналитиками в 27-36,5 миллиарда рублей, говорится в обзоре Газпромбанка, который имеется в распоряжении РИА Новости. Yandex N.V. выделит основную часть бизнеса в отдельную российскую группу

"Мы ожидаем, что в следующие три года компания продемонстрирует среднегодовой темп роста выручки на уровне 34% и EBITDA на уровне 37%. Мы оценивали Whoosh по методу дисконтированных денежных потоков, который, на наш взгляд, лучше всего учитывает стоимость бизнеса растущей компании", — говорится в обзоре банка, посвященном компании.

"Основными драйверами роста стоимости компании являются увеличение парка самокатов и юнит-экономика одного самоката. По нашим расчетам, справедливая стоимость компании находится в диапазоне: 27-36,5 миллиарда рублей", — считают аналитики банка.

Сервис кикшеринга Whoosh официально объявил ранее в понедельник, что рассматривает возможность проведения первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. В рамках IPO планируется проведение дополнительной эмиссии акций, а также предложение акций текущими акционерами, объем которого будет определен позднее. Ожидается, что после IPO текущие акционеры сохранят за собой значительную долю в уставном капитале.

Привлеченные в ходе IPO средства планируется использовать на финансирование деятельности компании, в том числе на расширение парка электросамокатов, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы.