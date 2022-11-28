МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс" после реструктуризации планирует оставаться публичной компанией, в том числе быть представленным на Мосбирже, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Кудрин перейдет на работу в "Яндекс" до конца года, сообщил источник

В пятницу "Яндекс" объявил, что его материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название. Новая структура "Яндекса" в России будет включать и ряд зарубежных направлений, сохранит за собой бренд.

"Яндекс" намерен оставаться публичной компанией, торгуемой на бирже, в том числе – быть представленной на Московской бирже для сотни тысяч наших розничных инвесторов", — уточнили в "Яндексе" в понедельник.

В мае 2011 года Yandex N.V. провела размещение акций на американской бирже Nasdaq, а три года спустя, в июне 2014 года, бумаги компании начали торговаться на Московской бирже. Торги акциями компании на Nasdaq были приостановлены 28 февраля из-за военной операции на Украине вместе с другими бумагами эмитентов с основным бизнесом в России. На Мосбирже тоже была приостановка, но она завершилась в конце марта.

Котировки акций Yandex N.V. на объявленную реструктуризацию отреагировали падением из-за потенциальных рисков. В частности, участники рынка задаются вопросом, останется ли в итоге у акционеров Yandex N.V. доля в основном, российском, бизнесе "Яндекса". По итогам пятницы акции на Мосбирже подешевели на 5,1%, в понедельник падение продолжилось и на 15.50 мск составляло 4,1%.