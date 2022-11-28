МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Philip Morris International (PMI) сегодня сообщила, что довела свою долю в Swedish Match до уровня выше 93%, достаточного для начала процесса обязательного отзыва ее акций. Кроме того, табачный гигант планирует исключить бумаги шведского конкурента из реестра фондовой биржи. Philip Morris перенаправила поставки материалов для производства в России

Производитель Marlboro в мае запустил оферту по покупке Swedish Match за 16 млрд долларов.

"Мы рады, что получили в собственность более 90% акций Swedish Match. Это позволит нам начать процесс обязательного выкупа акций у миноритариев и подать заявку на делистинг компании", — сказал Яцек Ольчак, гендиректор PMI.

"Эта сделка знаменует собой важный шаг на пути к уск