МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Philip Morris International (PMI) сегодня сообщила, что довела свою долю в Swedish Match до уровня выше 93%, достаточного для начала процесса обязательного отзыва ее акций. Кроме того, табачный гигант планирует исключить бумаги шведского конкурента из реестра фондовой биржи.

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Производитель Marlboro в мае запустил оферту по покупке Swedish Match за 16 млрд долларов.

"Мы рады, что получили в собственность более 90% акций Swedish Match. Это позволит нам начать процесс обязательного выкупа акций у миноритариев и подать заявку на делистинг компании", — сказал Яцек Ольчак, гендиректор PMI.

"Эта сделка знаменует собой важный шаг на пути к уск