МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49%, до 26,686 миллиарда рублей, показатель EBITDA снизился на 17,4% — до 76,03 миллиарда, следует из отчета компании. Чистая прибыль Qiwi по МСФО за третий квартал выросла на 73,4 процента

Выручка компании выросла на 2,75% и составила 302,550 миллиарда рублей.