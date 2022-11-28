"Русгидро" отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО на 49 процентов
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за девять месяцев составила 26,686 миллиарда рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49%, до 26,686 миллиарда рублей, показатель EBITDA снизился на 17,4% — до 76,03 миллиарда, следует из отчета компании.
Выручка компании выросла на 2,75% и составила 302,550 миллиарда рублей.