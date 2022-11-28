МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Двенадцать инвесторов получили землю для создания производств в Москве, площади выделены без торгов, с символической арендной платой 1 рубль в год, это позволило дать более 2,5 тысячи рабочих мест, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Четыре региона получат средства на благоустройство городской среды

"В марте мы приняли ряд антикризисных мер поддержки бизнеса. Среди них — возможность арендовать землю под масштабный инвестпроект без торгов, всего за рубль в год. По этой программе уже получили землю в аренду 12 инвесторов", — говорится в сообщении.

Собянин отметил, что такая программа помогла привлечь свыше 17 миллиардов рублей инвестициями, а новые предприятия дадут больше 2,5 тысячи рабочих мест. Так, например, в Зеленограде откроют строительный комплекс, где разместятся сразу четыре завода, которые займутся выпуском разной продукции. Кроме того, в Москве появятся три пищевых производства, заводы по изготовлению мебели, строительной продукции, пожарной техники, упаковки и другие, отметил градоначальник.