МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Наличие и цены товаров первой необходимости на различных онлайн-площадках, несмотря на очередные жесткие антиковидные ограничения в Пекине, стабильны, город справляется с возросшей нагрузкой на службы доставки, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы пекинского управления коммерции Го Вэньцзе. Китай перегнул палку

"В настоящее время эпидемиологическая обстановка в Пекине по-прежнему напряженная, а работа по профилактике и борьбе с эпидемией находятся на критическом этапе. По мере того, как количество остающихся дома людей продолжает увеличиваться, спрос на онлайн-заказы предметов первой необходимости неуклонно растет", — заявил Го Вэньцзе.

По его словам, "в целом можно видеть, что на городских онлайн-платформах в настоящее время достаточно товаров, а цены стабильны, однако в некоторых районах в определенные периоды времени наблюдается нехватка транспортных мощностей и задержки в доставке".

Он также сообщил, что число ежедневных онлайн-заказов на сегодняшний день выросло на 10-20% по сравнению с тремя миллионами ежедневных заказов до вспышки. Из-за новой вспышки эпидемии в Пекине почти треть всех курьеров оказались на карантине, и нагрузка на тех, кто выходит на дежурства и развозит заказы по городу, выросла на 80% по сравнению с дневной нормой в обычное время.

В последнюю неделю после очередного ужесточения антиковидных мер большинство ресторанов и кафе в Пекине работают только на вынос, время доставки в среднем увеличилось на 30-40 минут в сравнении с тем, что было ранее.

Значительные перебои также возникли и с доставкой посылок, так, если еще две недели назад при покупке товаров на популярных торговых онлайн-платформах доставка до двери осуществлялась в среднем за период от 2 до 7 дней, то сейчас либо продавцы вообще не могут отправить товары в Пекин из-за вспышки, либо посылки останавливаются на каком-то этапе маршрута и дальше не двигаются, либо слишком долго проходят процедуры проверки и дезинфекции в самом Пекине.

Накануне в центре Пекина несколько сотен человек приняли участие в демонстрации против антиковидных ограничений, демонстранты с белыми листами А4 в руках пели государственный гимн, скандировали лозунги, требуя "свободы", "отмены регулярных ПЦР-тестирований", "демократии". Демонстрация в Пекине носила мирный характер, насилия со стороны протестующих и сотрудников правоохранительных органов замечено не было. Многие скандировали "Урумчи", название города в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, в котором 24 ноября в результате пожара в многоэтажном доме погибли 10 человек. По одному из распространенных среди китайских интернет-пользователей мнений, жертв можно было бы избежать, если бы не антиковидные ограничения, наложенные на жилой комплекс, в котором случился пожар.

Протесты против жестких антиковидных мер в выходные прошли также в Шанхае, Ухане, Чэнду, Гуанчжоу, а также в нескольких крупнейших университетах страны, включая самый престижный университете КНР Цинхуа в Пекине.

В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками коронавируса, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. Так, с 24 ноября были ужесточены ограничительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом в целом ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай.

Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.