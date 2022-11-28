МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Массового заражения работников на складе Ozon на Новой Риге менингококковой инфекцией нет, объект обработан и продолжает функционировать, заявила РИА Новости пресс-служба компании. Ozon опроверг информацию о новой маркировке книг про ЛГБТ-отношения

Ранее в мессенджере телеграм появилась информация о заболевании 30 работников склада компании в Подмосковье менингитом, при этом десятки сотрудников были госпитализировали, многие — в реанимацию.

"На небольшом фулфилмент-центре на Новой Риге выявлено несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией. О массовой заболеваемости речи не идет. Заболевшие находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь. Для всех работников был оперативно проведен медицинский осмотр, чтобы выявить возможное распространение заболевания", — подчеркнули представители Ozon.

В компании добавили, что проводят для работников вакцинацию сертифицированным лекарством "Менактра" и регулярные осмотры.