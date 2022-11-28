МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Михаил Стискин уходит с должновсти старшего вице-президента по финансам и стратегии "Полюса", а сама должность будет упразднена, говорится в сообщении золотодобывающей компании. Догузову сняли с поста главы Ростуризма

"ПАО "Полюс" объявляет о том, что Михаил Стискин, старший вице-президент по финансам и стратегии, покидает свой пост по истечении трех месяцев с момента уведомления Компании. Господин Стискин также покинет совет директоров компании с 29 ноября 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что должность старшего вице-президента по финансам и стратегии будет упразднена. "Анна Лобанова, вице-президент по экономике и планированию, и Антон Румянцев, вице-президент по стратегии и развитию бизнеса, продолжат курировать свои направления и обеспечивать непрерывность бизнес-процессов", — добавили в компании.

По итогам сентябрьского собрания акционеров, из совета директоров компании ушла вице-президент по персоналу и организационному развитию Юлия Андроновская, на ее место избрали Лобанову. Тогда в состав также вошли менеджеры "Полюса": Румянцев, Виктор Дроздов, Алексей Востоков, Стискин, Владимир Полин, Феликс Ицков и Станислав Писаренко, а также крупнейший акционер компании — Ахмет Паланкоев.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. По итогам 2021 года компания снизила производство золота на 2% — до 2717,4 тысячи унций (84,5 тонны).

В начале апреля бизнесмен Саид Керимов сократил свою долю в "Полюсе" до 46,35% и вышел из совета директоров компании. Таким образом, после передачи доли Керимова Фонду поддержки исламских организаций, фонд косвенно – через "Вандл Холдингс Лимитед" (Wandle Holdings Limited) – владеет этой долей в "Полюсе" в 46,35%.

Еще 29,99% принадлежит структуре Ахмета Паланкоева, контролирующего "Донуголь". Эта доля также принадлежала Керимову до завершения сделки, которая состоялась в начале апреля. Менеджменту "Полюса" принадлежит 0,94% акций компании, количество казначейских акций — 0,47% уставного капитала, оставшиеся 22,25% продолжают находиться в свободном обращении на Московской бирже в виде локальных акций и на Лондонской фондовой бирже в виде депозитарных расписок.