"Почта России" запустила доставку из европейских онлайн-магазинов Asos, Zara, H&M и Adidas
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" начала доставлять интернет-заказы, сделанные на сайтах крупнейших европейских интернет-магазинов, сообщила компания.
"Сервис открывает российским покупателям доступ к крупнейшим магазинам и маркетплейсам", — говорится в заявлении.
Новая услуга станет доступна для клиентов "Почта Global". Забрать посылку можно будет в любом российском почтовом отделении, а для 14 тысяч населенных пунктов будет также доступна курьерская доставка. Произвести оплату на "Почта Global" можно российской банковской картой.
Как отмечается, заказы из европейских онлайн-магазинов будут сперва направляться на склады в Берлине, а затем в Россию. Срок доставки составит от двух недель с учетом таможенного оформления.
Таким образом "Почта России" будет доставлять заказы из следующих магазинов:
- Asos,
- Farfetch,
- Yoox,
- Net-a-Porter,
- Mytheresa,
- Zara,
- H&M,
- COS,
- Adidas,
- Nike,
- Hugo Boss.
Весной этого года модные дома и fashion-группы, в том числе Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel, заявили о временной приостановке работы российских бутиков. Кроме того, закрылись магазины Marks & Spencer, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS также перестал доставлять посылки в Россию.
https://1prime.ru/business/20221129/838985207.html