МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" начала доставлять интернет-заказы, сделанные на сайтах крупнейших европейских интернет-магазинов, сообщила компания. "Почта России" подготовила инфраструктуру к высокому спросу в Новый год

"Сервис открывает российским покупателям доступ к крупнейшим магазинам и маркетплейсам", — говорится в заявлении.

Новая услуга станет доступна для клиентов "Почта Global". Забрать посылку можно будет в любом российском почтовом отделении, а для 14 тысяч населенных пунктов будет также доступна курьерская доставка. Произвести оплату на "Почта Global" можно российской банковской картой.

Как отмечается, заказы из европейских онлайн-магазинов будут сперва направляться на склады в Берлине, а затем в Россию. Срок доставки составит от двух недель с учетом таможенного оформления.

Таким образом "Почта России" будет доставлять заказы из следующих магазинов:

Asos,

Farfetch,

Yoox,

Net-a-Porter,

Mytheresa,

Zara,

H&M,

COS,

Adidas,

Nike,

Hugo Boss.

Весной этого года модные дома и fashion-группы, в том числе Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel, заявили о временной приостановке работы российских бутиков. Кроме того, закрылись магазины Marks & Spencer, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS также перестал доставлять посылки в Россию.