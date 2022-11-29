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2022
https://1prime.ru/business/20221129/838987333.html
ФАС получила ходатайство от немецкой компании о покупке бизнеса Lamoda
Бизнес
Новости
ru-RU
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ФАС РФ ПОЛУЧИЛА ОТ НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ EASTREALTY BETEILIGUNGS- UND VERWALTUNGS GMBH ХОДАТАЙСТВО О ПРИОБРЕТЕНИИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА LAMODA — ВЕДОМСТВО ПРАЙМ, 29.11.2022
бизнес, новости
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