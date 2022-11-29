МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Немецкая компания, покупающая российский бизнес Lamoda, принадлежит владельцу "Стокманна" Якову Панченко, рассказали РИА Новости в пресс-службе интернет-магазина. ФАС получила ходатайство от немецкой компании о покупке бизнеса Lamoda

Ранее во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что получила ходатайство от немецкой Eastrealty Beteiligungs-Und Verwaltungs Gmbh о приобретении российского бизнеса Lamoda. Уточнялось, что компания планирует приобрести права на "Купишуз", "Пик-Ап", "Иком Солюшн", "Мода с доставкой" и "Ламода Тех".

"Это компания Якова Панченко", — сообщили в пресс-службе Lamoda.

В начале октября сингапурский холдинг электронной коммерции Global Fashion Group (GFG) рассказал, что договорился о продаже бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане владельцу российского "Стокманна" Якову Панченко. Тогда речь шла о том, что соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов, а закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы. GFG прогнозировал выручку в размере около 100 миллионов евро в дополнение к сумме денежных средств, находящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.

В апреле GFG заявила, что она не планирует осуществлять дополнительные финансовые инвестиции в Lamoda, пока длится ситуация вокруг Украины.

Lamoda — один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет свою деятельность в Казахстане и Белоруссии. С 2014 года входит в состав Global Fashion Group.