Шанхайский Диснейленд временно закроется с 29 ноября
Шанхайский Диснейленд закроется с 29 ноября для проведения мероприятий в связи с COVID-19
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В понедельник администрация парка развлечений Shanghai Disney Resort сообщила, что со вторника, 29 ноября, он будет временно закрыт для проведения профилактических мероприятий в связи с COVID-19.
Парк обеспечит возврат или обмен билетов всем гостям, пострадавшим в этот период.
"Мы уведомим гостей, как только у нас появится подтвержденная дата возобновления работы", — уточнила администрация, добавив что Disneytown, парк Wishing Star и два курортных отеля продолжат работу в обычном режиме.