МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В понедельник администрация парка развлечений Shanghai Disney Resort сообщила, что со вторника, 29 ноября, он будет временно закрыт для проведения профилактических мероприятий в связи с COVID-19. "Вкусвилл" запустил в Китае продажи продуктов под своим брендом

Парк обеспечит возврат или обмен билетов всем гостям, пострадавшим в этот период.

"Мы уведомим гостей, как только у нас появится подтвержденная дата возобновления работы", — уточнила администрация, добавив что Disneytown, парк Wishing Star и два курортных отеля продолжат работу в обычном режиме.