МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Volkswagen ведет переговоры с тайваньской компанией Foxconn о партнерстве по производству автомобилей марки Scout, сообщило во вторник немецкое автомобильное издание Automobilwoche со ссылкой на источники в компании VW. Foxconn может недопоставить iPhone с китайского завода, сообщил источник

В мае автоконцерн сообщил, что планирует возобновить продажи внедорожников бренда Scout, создав отдельную, независимую компанию для производства с 2026 года пикапов и внедорожников Scout, которые будут разрабатываться, проектироваться и производиться в США для американских клиентов.

Компания Foxconn, наиболее известная сборкой iPhone компании Apple, занялась производством электромобилей для автомобильных брендов, рассчитывая к 2025 году занять 5% рынка по производству электромобилей.

Volkswagen ведет переговоры как с Foxconn, так и с Magna Steyr, дочерней компанией Magna International, которые хотят построить завод в США, сообщило Automobilwoche.

Volkswagen также может построить свой собственный завод, хотя это наименее вероятный вариант, уточнило издание.

Представитель Volkswagen отказался комментировать слухи о возможном партнерстве. Foxconn и Magna на момент написания заметки комментария не предоставили.